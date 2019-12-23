star.com.tr 23.12.2019 11:29 - Güncelleme: 23.12.2019 11:41

11 Eylül saldırılarını gerekçe gösteren ABD, 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgale başladı.

Çok sayıda kayıp veren ve hala bir neticenin alınamadığı Afganistan Savaşı ile ilgili 9 Aralık'ta yayımlanan raporda yer alan belgelerle, yetkililerin savaşla ilgili Amerikan kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ortaya çıktı.

Washington Post'ta Craig Whitlock imzasıyla yayımlanan raporda, ''Elde edilen gizli hükümet belgeleri, üst düzey ABD'li yetkililerin Afganistan'daki savaş hakkında gerçeği söylemediklerini, açıklamaların yalan olduğunu ortaya koyuyor.'' ifadelerine yer verildi.

Washington Post'a göre belgeler, ABD tarihindeki en uzun silahlı çatışmanın temel başarısızlıklarını inceleyen bir federal proje tarafından oluşturulmuş. Belgeler, generallerden diplomatlara, işçilerden Afgan yetkililere ve yardım etmek için savaşta doğrudan rol oynayan insanlarla daha önce yayınlanmamış 2000'den fazla röportajı içeriyor.

Brown Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Profesörü ve Maliyetler Eş Direktörü Neta Crawford, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın, 2001 yılından bu yana 934 milyar ila 978 milyar dolar arasında harcama yaptığını ileri sürdü. Crawford, bu maliyetin CIA ve gaziler için harcanan parayı içermediğini belirtti.

''1 milyar dolarlık harcama sonucu neyin elde edildiğini'' sorgulayan raporda, belgelere göre Beyaz Saray'ın savaşın kazanımlarından bahsederken istatistiklerle oynayarak kesinlikle kamuoyunu yanılttığının anlaşıldığı vurgulandı.

''BOMBA ETKİSİ YARATTI''

Cumhuriyetçi Parti'nin liberteryen kanadından, öncü fikirleriyle tanınan Ron Paul, kurucusu olduğu Ron Paul Enstitüsü'nün sitesinde kaleme aldığı makalede raporla ilgili, ''ABD Başkanı da dahil, yüzlerce ABD yetkilisi yıllarca Amerikan halkına bilerek Afganistan savaşı hakkında yalan söylemiştir. Bu sadece bazı gerçekleri ihmal etme meselesi değildir. Bu iki yüzlülük, neredeyse ilk günden itibaren bir felaket olduğunu bildikleri bir savaş hakkında yalan söylemektir.'' değerlendirmesinde bulundu.

CNN'den Wolf Blitzer ise yayımlanan belgeler hakkında, ''Gerçekten bir bomba etkisi yarattı'' ifadesini kullandı.

''SAVAŞI KAZANMIYORUZ''

Amerikalı stand-up komedyeni, yazar, oyuncu ve aktivist Lee Camp, haftalık komedi ve haber programı Redacted Tonight'ta belgelerle ilgili konuştu. Camp, ABD'li yetkililerin yaklaşık 20 yıldır Afganistan'daki savaşın 'tuvalete düştüğünü' bildiğini, yine de kamuoyuna ilerleme kaydedildiğini söyleyerek yalan söylediklerini belirtti.

Camp, belgelerin ortaya çıkması ile ilgili, ''Afganistan'da savaşı kazanmıyoruz. Düşmanın kim olduğunu bilmiyoruz. ABD'li yetkililer 'gerçeği söyleyemedi. Onlar yalan söyledi anladınız mı?'' şeklinde konuştu.

AFGANİSTAN SAVAŞI

11 Eylül saldırılarını gerekçe gösteren ABD, 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgale başladı. ABD, Afganistan'daki savaş için 1 trilyon dolar harcadı. Savaş sırasında Afganistan'da görev yapan 2 bin 300 ABD'li hayatını kaybetti ve 20 binden fazlası yaralandı. Savaş sırasında on binlerce Afganistanlı sivil hayatını kaybetti.