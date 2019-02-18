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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü.

  • AA
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gani'nin, beşinci kez çıktığı barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayında görüştüğü ifade edildi.
 
Barış turundaki görüşmelerine ilişkin Gani'ye bilgi veren Halilzad, görüşmeler konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti.
 
Afganistan'a barışın gelmesi için ABD'nin hiç olmadığı kadar ciddi çalışma yürüttüğünü ifade eden Halilzad, Afganistan'da kalıcı barışın sağlanması ve yaklaşık 40 yıl süren savaşın sona ermesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Gani de Taliban'ın diğer terör örgütleriyle ilişki durumunun açıklığa kavuşturulmasını istediklerini kaydetti.
 
Barış konusunda bölgesel ve uluslararası çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Gani, Halilzad ile barış görüşmelerinin başlaması için yeni metot üzerinde mutabık kaldıklarını anlattı.
 
BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
 
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.
 
Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.
 
Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.
 
Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.
 
Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı. 

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