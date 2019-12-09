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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Taliban ile görüşmeler Afganistan’da siyasi çözümün anahtarı olacak

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, 'Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan’da siyasi çözümün anahtarı olacaktır.' dedi.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katıldı.
 
Gani burada yaptığı konuşmada, "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan’a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Gani, şöyle devam etti: "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan’da siyasi çözümün anahtarı olacaktır"

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