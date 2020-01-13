Afganistan hükümeti Taliban'dan ateşkes istiyor

AA 13.01.2020 11:05 - Güncelleme: 13.01.2020 11:05

Sıddıkı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan hükümetinin, Taliban'dan şiddetin azaltılmasından ziyade tam manasıyla ateşkesin yapılmasını istediğini belirtti.

Afganistan hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerine başlaması için ateşkesin şart olduğunu ifade eden Sıddıkı, şiddetin azaltılmasının, siyasi ve hukuki açıdan anlamsız olduğunu kaydetti.

Sıddıkı, Afganistan hükümeti için barışın, savaşın bitmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Her türlü şiddet olayının savaş olarak nitelendirildiğini kaydeden Sıddıkı, bu nedenle sunulan barış önerisinin nitelikli olması gerektiğinin altını çizdi.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri Taliban'ın, elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

- Barış görüşmeleri süreci

Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.