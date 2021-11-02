Afganistan ile Pakistan arasındaki Spin Boldak Sınır Kapısı tekrar açıldı

AA 2 Kasım 2021 Salı 11:56 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 11:56

Afganistan medyasına göre, Afganistan'ın Kandahar iline bağlı Spin Boldak ilçesi ile Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Çemen kenti arasındaki sınır kapısı 1 ay aradan sonra tekrar açıldı.

Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Mensur Ahmed Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Spin Boldak Sınır Kapısı'nın yaya ve ticari araçlara açıldığını, Pakistan hükümetinin 31 Aralık gününe kadar Afganistan halkından vize ücreti almayacağını duyurdu.

Söz konusu sınır kapısından 08.00-16.00 saatlerinde geçiş yapılabileceği ifade edildi.

İki ülke arasındaki önemli sınır geçişlerinden Spin Boldak ve Torkham sınır kapıları, ağustostan bu yana hem Pakistan hem de Taliban tarafından belirli aralıklarla kapatılıp tekrar açılmıştı.

- AFGANİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDA SINIR SORUNU

Afganistan ile Pakistan arasındaki siyasi çekişmeler zaman zaman sınır kapılarında sorun yaşanmasına neden oluyor.

Sınır bölgelerinde iki ülke güvenlik güçleri arasında aralıklarla yaşanan gerginliğin kapıların kapanmasına yol açtığı belirtiliyor.

Ayrıca Afganistan'da meyve ve sebze hasadı sonrası ihracat döneminde, Pakistan'ın sınır kapılarını kapattığı, ürünlerin Afganistan'ın elinde kalması ve fiyatların düşmesi sonrasında İslamabad yönetiminin kapıları tekrar açtığı öne sürülüyor.

Pakistan, eylül başında Chaman Sınır Kapısı'nın güvenlik gerekçesiyle kapatılmasına karar vermişti.

Sınır kapılarıyla ilgili anlaşmazlığın temelinde iki ülkeyi birbirinden ayıran Durand Hattı'nın yattığı belirtiliyor.

1893'te İngiliz General Mortimer Durand tarafından Afganistan ile Britanya Hindistanı, sınırları çizilen hatla iki ayrı devlete ayrıldı.



Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığına kavuşan Pakistan ile Afganistan arasında da Durand Hattı resmi sınır kabul edildi. Sınırın her iki tarafında da yaşayan ve kabile, akrabalık, soy ve din gibi çok sayıda bağları olan Peştun için bu sınır kağıt üzerinde kaldı. Sınır, fiziki bir ayrılık getirmedi.



Pakistan'ın 2017'de sınıra çit çekmeye başlaması ve sınır geçişlerinden vizenin yanı sıra çeşitli belgeler talep etmesi, iki ülke arasında zaman zaman gerilimlerin yaşanmasına yol açmıştı.