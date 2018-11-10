Afganistan ile Taliban Rusya’da barışı görüştü 

Hükümeti temsil eden Yüksek Barış Konseyi Başkan Yardımcısı Din Mohammad Aziz liderliğindeki heyet ile Taliban adına bir grupla Moskova’ya gelen Sher Mohammad Abbas Stanakzai, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından bir araya getirildi. Barış konferansının açılış konuşmasını yapan Lavrov, Afganistan’ın üçüncü ülkelerin kendi aralarında rekabet edeceği bir alana dönüştürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Afganistan’ın problemleri sadece siyasi yollarla çözülebilir” dedi. Dış sponsorların desteğiyle terör örgütü DEAŞ’ın Afganistan’ı sıçrama tahtası haline getirmeye çalıştığına işaret eden Lavrov, “Bu planı önlemek, Afganlara yardım etmek ve terör tehdidini ortadan kaldırmak bölgedeki tüm ülkelerin ve çok taraflı yapıların görevidir” diye konuştu. Aralarında Çin, İran ve Pakistan’ın da yer aldığı 11 ülke temsilcisinin bulunduğu konferansa Moskova’daki ABD Büyükelçiliği de bir diplomatını yolladı.