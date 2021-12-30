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Dünya

Afganistan Merkez Bankası'ndan ''bankacılık'' açıklaması

Afganistan'da Taliban yönetiminin Merkez Bankası, nakit yetersizliği nedeniyle iflasın eşiğinde olan bankacılık sisteminin en yakın zamanda tekrar normale döneceğini bildirdi.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:44
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Afganistan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, rejim değişikliği olduğunda her ülkede yaşandığı gibi bazı fırsatçıların sorun çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki bankacılık sistemindeki bazı sorunların giderilmeye çalışıldığı hatırlatıldı.

Rejim değişikliğinin ardından bankacılık sektöründe bazı sorunlar olduğunun vurgulandığı açıklamada, bankacılık sektörünün yakın zamanda normal faaliyetlerine başlayacağının altı çizildi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini engellemişti.

Yurt dışında Afganistan'a ait rezervlerin dondurulmasıyla birlikte ülkedeki dolar arzının yurt dışına kaçırılması da bankacılık sistemini çökme noktasına getirmişti.

Bankaların önünde halen uzun kuyruklar devam ederken, halk haftada yaklaşık 400 dolar ya da karşılığı Afgan parasını bankalardan para çekebiliyor.

  • Afganistan Merkez Bankası
  • bankacılık
  • iflas

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