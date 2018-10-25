Afgan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 17 sivilin öldüğü iddia edildi

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Nangarhar'ın Rodat ilçesinde terör örgütlerine operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyon sırasında sivillerin üzerine yanlışlıkla ateş açıldığını ifade eden Hogyani, ölü sayısıyla ilgili henüz net bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Bölge sakinlerinden Ata Han Şinvari, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, sivilleri hedef aldığını ve saldırıda 17 sivilin öldüğünü öne sürdü.

Şinvari, yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.