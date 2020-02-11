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Dünya

Afganistan'da 172 Taliban üyesi teslim oldu

Afganistan'ın batısındaki Gor ve Herat vilayetlerinde terör faaliyetinde bulunan 172 Taliban militanı güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA11.02.2020  13:40 - Güncelleme: 11.02.2020  13:40

Ülkenin batısındaki 207. Zafer Kolordu Komutanlığı Basın Sorumlusu Sayed Aka Ziya Hüseyni, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin baskıları sonucu Gor ve Herat vilayetlerinde terör faaliyeti yapan 172 militanın silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Teslim olanlar arasında Taliban'ın sözde bölge yöneticilerinden üçünün bulunduğunu kaydeden Hüseyni, söz konusu militanların teslim olmasının bölge güvenliğine etki edeceğini belirtti.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, son bir ayda ülkenin batısında terör faaliyeti gerçekleştirilen 582 militanın devlete teslim olduğunu açıkladı.

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