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Afganistan'da 2 ABD askeri öldü

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

  • AA
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Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede 2 ABD askerinin öldüğü belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği ifade edilmedi.

Bu arada Taliban yaptığı açıklamada, Maydan Vardak vilayetinin Said Abad ilçesine düzenledikleri saldırıda 2 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün akşam saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya gelmişti.

Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirten Pompeo, örgütle 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanmasının beklendiğini ifade etmişti.

Afganistan'da NATO çerçevesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.

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