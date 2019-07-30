Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü

Afganistan'da NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Misyonunda görev yapan iki Amerikalı askerin öldürüldüğü bildirildi.

NATO Kararlı Destek Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin ülkenin neresinde ve ne şekilde öldüklerine ve kimliklerine ilişkin detayların 24 saat sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Amerikan medyasında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırılan haberlerde ise söz konusu saldırının Afgan ordusunun üniformasını giyen saldırgan veya saldırganlar tarafından yapılmış olabileceği belirtildi.

Bu ölümlerle temmuz ayında Afganistan'da görevli ABD askerlerinden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, 2019 yılında ise 11'e yükseldi.

Afganistan'da halen 14 bin civarında askeri olan ABD yönetimi, Taliban'la muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.