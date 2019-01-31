Afganistan'da 2 polisin meslektaşlarına ateş açması sonucu 4 polis hayatını kaybetti
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Pancavayi ilçesinde 2 polisin meslektaşlarına açtığı ateş sonucu 4 polis öldü.
- AA
Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmad Azizi, basına yaptığı açıklamada, Pancavayi'daki polis karakolunda görev yapan 2 polisin, beraber görev yaptığı polislere ateş açtığını söyledi.
Saldırıda 4 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, saldırganların meslektaşlarını vurduktan sonra bölgeden uzaklaştığını belirtti.
Azizi, saldırının terör bağlantısının araştırıldığını kaydetti.
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