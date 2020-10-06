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Dünya

Afganistan'da 275 Taliban'lı teslim oldu

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul ve Belh vilayetlerinde 275 Taliban militanı silahlarını bırakarak devlete teslim oldu.

AA06 Ekim 2020 Salı 14:05 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 14:07
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Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, Sar-i Pul'un Balhab ilçesinde 150 militanın silahlarıyla devlete teslim olduğunu söyledi.

Aman, teslim olanlar arasında Taliban'ın 15 komutanının bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Belh vilayetinin Çarkent ilçesinde 125 militanın devlete teslim olduğunu ifade eden Aman, teslim olan militanların tekrar savaşmayacaklarını taahhüt ettiğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan'da yıllardır devam eden savaşı sonlandırmak için Taliban heyeti ile Afganistan heyeti arasında Katar'ın başkenti Doha'da çalışmalar devam ederken toplu teslim olmaların böyle bir döneme denk gelmesi ise dikkatleri çekiyor.

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