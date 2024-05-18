İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da 3'ü İspanyol turist 4 kişi silahlı saldırıda öldü!
Dünya

Afganistan'da 3'ü İspanyol turist 4 kişi silahlı saldırıda öldü!

Afganistan'ın Bamyan kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü İspanyol 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

DHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
Afganistan'da 3'ü İspanyol turist 4 kişi silahlı saldırıda öldü!
ABONE OL

İspanyol hükümeti, dün Afganistan'ın merkezindeki Bamyan kentinde silahlı kişilerce üç İspanyol turistin öldürüldüğünü açıkladı. Afgan yetkililer ise, olayda bir afgan vatandaşının da öldürüldüğünü, toplamda dört yabancı ve üç Afganın da yaralandığını ifade etti. Yetkililer, olayla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Afganistan'da İspanyol turistlerin öldürüldüğü haberi karşısında şaşkına döndüm. An ve an gelişmeleri takip ediyorum. Dışişleri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Acil Birimi gerekli tüm yardımları sunmak için çalışıyor. Tüm taziye dileklerimi ailelere ve arkadaşlarına iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

AB'den yapılan açıklamada ise, "Afganistan'ın Bamyan kentini ziyaret eden bir grup yabancı turiste yönelik silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Düşüncelerimiz saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların aileleri ve sevenleriyle birlikte" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.