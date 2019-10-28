Afganistan’da 5 çocuk barbarca katledildi
Amerika’nın on yıllardır terörize ettiği Müslüman ülkelerden Afganistan’da katliam haberleri gelmeye devam ediyor.
Afganistan’ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gadai Kale bölgesinde meydana gelen patlamada 5 çocuğun katledildiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, Faryab’ın merkezi Maymana şehri yakınında bulunan Gadai Kale bölgesine yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını bildirdi. Yetkililer, patlamada 5 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydetti. Bombanın bölgeye teröristler tarafından yerleştirildiği sanılıyor. Patlamanın olduğu bölgede dün akşam da Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.
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