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Afganistan’da 5 çocuk barbarca katledildi

Amerika’nın on yıllardır terörize ettiği Müslüman ülkelerden Afganistan’da katliam haberleri gelmeye devam ediyor.

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Afganistan’ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gadai Kale bölgesinde meydana gelen patlamada 5 çocuğun katledildiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, Faryab’ın merkezi Maymana şehri yakınında bulunan Gadai Kale bölgesine yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını bildirdi. Yetkililer, patlamada 5 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydetti. Bombanın bölgeye teröristler tarafından yerleştirildiği sanılıyor. Patlamanın olduğu bölgede dün akşam da Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.      

 

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