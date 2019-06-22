Afganistan'da 5 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Kunar Valisi Abdulsattar Mirzakval, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ilçeye bağlı Mazar Dere köyünde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyonda 5 DEAŞ üyesinin ölü ele geçirildiğini ifade eden Mirzakval, 2'si yabancı uyruklu 14 örgüt mensubunun da sağ yakalandığını belirtti.

Vali Mirzakval, operasyon sonucu çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.