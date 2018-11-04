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Afganistan'da gerçekleştirilen operasyonda 7 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde NATO kuvvetlerine ait helikopterlerin gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 7 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

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201. Silab Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, NATO kuvvetlerine ait helikopterlerin Nangarhar'ın Nazian ilçesindeki DEAŞ sığınaklarını bombaladığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda 7 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ve bölgede operasyonların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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