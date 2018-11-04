Afganistan'da gerçekleştirilen operasyonda 7 DEAŞ üyesi öldürüldü

201. Silab Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, NATO kuvvetlerine ait helikopterlerin Nangarhar'ın Nazian ilçesindeki DEAŞ sığınaklarını bombaladığı aktarıldı.
Açıklamada, saldırıda 7 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü ve bölgede operasyonların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.