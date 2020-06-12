IHA 12 Haziran 2020 Cuma 17:51 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 17:51

Afganistan’ın Takhar ilinin Farkhar ilçesinde Afgan polisi ile Taliban militanları arasında çatışma çıktı. Takhar Emniyet Müdürü Sayed Merajuddin, "40’a yakın Taliban militanı Farkhar ilçesinin Mashtan köyünde halktan para toplamaya çalıştı. Bize ihbar geldikten sonra yerel kuvvetlerle birlikte harekete geçerek bölgeyi sardık. Ancak Taliban tepki göstererek bizimle çatışmaya girdi" dedi.

Merajuddin, "Çatışma sonucu 15 Taliban militanı öldü, 5’i yaralandı ve 6’sı sağ olarak yakalandı. Birkaçı ise kaçtı" ifadelerini kullandı.

Yerel makamlara göre son 1 ay içerisinde Taliban ile çatışmalarda 100’den fazla polis hayatını kaybetti ve yaralandı.