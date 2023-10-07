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Dünya

Afganistan'da art arda depremler: Can kaybı 120'ye çıktı

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

7 Ekim 2023 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Afganistan'da art arda depremler: Can kaybı 120'ye çıktı
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat'ta yerel saatle 11.00 civarında 8 dakika arayla 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 5,5 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Herat'ın Zinda Can ilçesi merkezinden sırasıyla 29 ve 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilerek, sarsıntıların yerin 11,4 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada depremler sonrası iki artçı sarsıntının kaydedildiği aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi

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