Afganistan'da askeri helikopter düştü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü, iki pilotun yaralandığı bildirildi.
- AA
Afganistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, eğitim uçuşu yapan MD-530 tipi askeri helikopterin Kandahar Havalimanı'na inişi sırasında düştüğü bildirildi.
Açıklamada, teknik arıza nedeniyle düşen helikopterdeki iki pilotun yaralandığı kaydedildi.
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