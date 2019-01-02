Afganistan'da askeri üsse bombalı saldırı: 5 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesindeki askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıda 5 askerin öldüğü bildirildi.
- AA
Mayvand İlçe Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Eşref Vatandost, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, askeri üssün altına kazdığı tünele yerleştirdiği bombayı infilak ettirdiğini söyledi.
Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ve yaralanan askerlerin sayısının 35 olduğu iddia edildi.
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