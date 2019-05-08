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Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Afganistan'ın doğusunda NATO kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin öldüğü bildirildi.

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Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin ülkenin doğusunda yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD askerinin nasıl hayatını kaybettiğiyle ilgili bilgi paylaşılmayan açıklamada, ölen askerin adının 24 saat sonra duyurulacağı kaydedildi.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.

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