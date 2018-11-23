Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın doğusundaki Host şehrinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Sputnik'in aktardığına göre Host şehrindeki ordu sözcüsü patlamanın sebebinin intihar bombacısı olduğunu açıkladı.

Saldırganın Afgan ordusu Birinci Tugay Komutanlığı'na ait bir üsdeki camiyi hedef aldığı ve hayatını kaybedenlerin Cuma namazı için orada olduğu açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.