Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
Afganistan'da bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Afganistan'ın doğusundaki Host şehrinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 26 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Sputnik'in aktardığına göre Host şehrindeki ordu sözcüsü patlamanın sebebinin intihar bombacısı olduğunu açıkladı.
Saldırganın Afgan ordusu Birinci Tugay Komutanlığı'na ait bir üsdeki camiyi hedef aldığı ve hayatını kaybedenlerin Cuma namazı için orada olduğu açıklandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.