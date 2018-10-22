Afganistan'da bir NATO askeri öldürüldü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir NATO askerinin silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.
- AA
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, NATO askerlerinin, Herat'ta bir Afgan güvenlik görevlisinin saldırısına uğradığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda bir NATO askerinin hayatını kaybettiği, 2 NATO askerinin yaralandığı ifade edildi.
Ölen ve yaralanan askerlerin kimliklerine ilişkin açıklama yapılmadı.
Yerel yetkililer, Herat'ın Şindent ilçesindeki havalimanında düzenlenen saldırıya uğrayan NATO askerlerinin ABD'li olduğunu öne sürdü.
Taliban, saldırının örgütle bağlantılı bir güvenlik görevlisi tarafından düzenlendiğini açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.