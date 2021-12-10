Afganistan'da bir Türk imzası: Güneş tarlası kuruldu

AA 10 Aralık 2021 Cuma 13:17 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 13:18

Kandahar'daki güneş enerjisi üretim alanı sahibi Türk firmanın satın alma müdürü İsmet Koyun, çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Koyun, "Burada 130 dönüm alanda 55 bin panelle saatte 15, günde yaklaşık 100 megavat elektrik üretiyoruz. Kandahar'da yılın 10 ayı güneşli geçiyor. Hava açık ve burası güneş enerjisi üretmeye müsait bir bölge, yüzde 95 oranında verimlilik söz konusu." dedi.

Afganistan'daki çalışmalarına 2013'te Kabil'de yol ve inşaat alanındaki çalışmalarla başladığını dile getiren Koyun şunları söyledi:

"2014 yılında Kandahar'a geldim. Şu anki Taliban yönetiminden memnunuz, eski yönetimden de memnunduk. Şu an hiçbir sorunumuz yok. Biz bir sorun yaşamadık. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Elektrik üretip satıyoruz. Hem Türkiye'ye faydamız var hem de Afgan kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Türk firmalarını Afganistan'a davet ediyoruz. Güneş alanı veya diğer alanlarda buraya yatırım yapabilirler."

Koyun, tesiste biri Türk 15'i Afgan 16 kişinin çalıştığını kaydetti.

Güneş tarlası sorumlusu elektrik mühendisi Cafer Amiri, sonbahar ve kış mevsimi başlarında Kandahar kentine elektrik veren Kajaki Hidroelektrik Santrali'nin barajdaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle yeterli elektrik sağlayamadığını, bu günlerde güneş enerjisi tarlasının ürettiği elektriğin şehrin ihtiyacına cevap vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Amiri, "Tesis, 5 Mayıs 2019'da kuruldu. Bu güneş tarlasının verim gücü saatte 15 megavattır. Şu an bu enerjiden tüm Kandahar kenti yararlanıyor. Yılın bu döneminde Kajaki Barajı'nın suyu azalıyor. Hidroelektrik santralinden gelen elektrik düşüyor. Biz ise elektrik vermeye devam ediyoruz." dedi.

Önceden Kandahar kentinde sadece 2 saat elektrik olduğunu dile getiren Amiri, güneş tarlasının günde 10 saat elektrik verdiğini belirtti.

Amiri, "Bu güneş tarlasının projesi başladığı zaman burada yatırım için şartlar çok uygun değildi, buna rağmen Türk kardeşlerimiz gelip burada yatırım yaparak ülkemize yardımda bulundular." dedi.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin nüfuslu Kandahar vilayetinin saatte 100 megavat elektriğe ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Türk firmasının kurmuş olduğu güneş tarlası bu ihtiyacın yüzde 10'unu karşılıyor.

Afganistan'ın nüfusu yaklaşık 34 milyon. Ülkenin günlük elektrik ihtiyacının yaklaşık 11 bin gigawatt saat olduğu tahmin ediliyor. Afganistan elektrik ihtiyacının yüzde 75'ini Özbekistan, Türkmenistan ve İran gibi komşu ülkelerden ithal ederken yılda yüz milyonlarca dolar ödeme yapıyor.