Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırıda 4 kişi öldü
Afganistan'ın Logar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
Logar Emniyet Müdürü Rahmdad Muhlis, basına yaptığı açıklamada, intiharcının kendisinin de içinde bulunduğu bomba yüklü aracı Logar'ın Pul-i Alam şehrindeki bir askeri kampın yakınında patlattığını söyledi.
Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Muhlis, 11 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Öte yandan başkent Kabil'de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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