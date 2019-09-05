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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırıda 4 kişi öldü

Afganistan'ın Logar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Logar Emniyet Müdürü Rahmdad Muhlis, basına yaptığı açıklamada, intiharcının kendisinin de içinde bulunduğu bomba yüklü aracı Logar'ın Pul-i Alam şehrindeki bir askeri kampın yakınında patlattığını söyledi.
 
Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Muhlis, 11 kişinin yaralandığını belirtti.
 
Saldırıyı Taliban üstlendi.
 
Öte yandan başkent Kabil'de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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