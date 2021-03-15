Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:55

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pul-i Suhta ve Sar Kariz bölgelerinde iki ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.