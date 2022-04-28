İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7813
  • EURO
    15,5822
  • ALTIN
    897.644
  • BIST100
    2428.42
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetti.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 19:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Taliban geçici hükûmetinin Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, Mezar-ı Şerif'in merkezindeki yolcu minibüslerinin Seccadiye ve Kantinerha duraklarında peş peşe bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, 13 sivilin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırılarda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıların kent merkezinden çevre köylere giden Şiilerin aracına yönelik düzenlendiği bildirildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan 21 Nisan'da da Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş ve saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.