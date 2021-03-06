İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mart 2021 Cumartesi / 22 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da bombalı saldırı: Aşiret lideri Hamdard hayatını kaybetti
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: Aşiret lideri Hamdard hayatını kaybetti

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bombalı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda aşiret liderlerinden Melik Haşim Hamdard hayatını kaybetti.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 15:26 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 15:26
ABONE OL

Nangarhar'ın Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Farid Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşiret liderlerinden Melik Haşim Hamdard'ın, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

Han, saldırı sonucu Hamdard'ın yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir savcı ve koruması hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.