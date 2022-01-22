Afganistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

AA 22 Ocak 2022 Cumartesi 19:11 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 19:18

Taliban yönetiminin Herat Emniyet Müdürlüğü, Herat'ın Hacı Abbas bölgesinde sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Arif Celali, basına yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Celali, saldırıda 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve yaralı sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.