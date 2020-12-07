Afganistan'da bombalı saldırı

AA 07 Aralık 2020 Pazartesi 13:07 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 13:07

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Daman ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda İlçe Emniyet Müdürü ve 11 polis yaralandı.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla, Daman ilçe merkezini hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 11 polisin yaralandığını ifade eden Barikzey, saldırının şiddetiyle bölgede bulunan çok sayıda evin hasar gördüğünü ve sivillerden de yaralananlar olduğunu belirtti.

Daman İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Abdul Vudud'un da yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.