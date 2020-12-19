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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın Belh ve Helmand vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.

AA19 Aralık 2020 Cumartesi 20:16 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 20:16
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Afganistan'ın Belh ve Helmand vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Belh vilayetinin Alem Hil bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak ise Helmand'ın Girişk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 2 sivilin öldüğünü kaydetti.

Zuvak, saldırıda 4 sivilin de yaralandığını vurguladı.

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