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Afganistan'da bombalı saldırıda üniversite dekanı hayatını kaybetti

Nangarhar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Mesut Nikbaht yaşamını yitirdi, oğlu ve 2 öğretim görevlisi yaralandı

  • AA
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Afganistan'da Nangarhar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Mesut Nikbaht, oğlu ve 2 öğretim görevlisiyle yolculuk ettiği araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.
 
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dekan Nikbaht, oğlu ve aynı üniversiteden 2 öğretim görevlisini taşıyan araca yerleştirilen bombanın, vilayet merkezindeki 7. polis bölgesinde patlatıldığını belirtti.
 
Hogyani, saldırıda Nikbaht'ın hayatını kaybettiğini, oğlu ve 2 öğretim görevlisinin de yaralandığını dile getirdi. 
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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