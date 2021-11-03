İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,684
  • EURO
    11,2229
  • ALTIN
    551.081
  • BIST100
    1530.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da bombalı ve silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Afganistan'da bombalı ve silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde son 24 saatte düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 15:52 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:52
ABONE OL

Yetkililer, dün öğleden sonra Nangarhar'ın Ade-i Kabil ve Gümrük bölgelerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer ayrıca dün akşam saatlerinde Nangarhar'ın merkezinde bir sivil aktivistin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan Nangarhar'ın 8. Polis bölgesinde bugün öğleden sonra Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini aktaran yetkililer, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

İlk 3 saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

Örgüt üyelerinin 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği döt büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.