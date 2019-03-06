Afganistan'da canlı bomba saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktı.
- DHA
Afganistan'ın Celalabad kentinde düzenlenen canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Afgan yetkililer, Celalabad kentinde havalimanına yakın bir noktada, bir inşaat firmasının ofisi yanında bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığını, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.