Afganistan'daki çatışmada iki ABD ve bir Afgan askeri öldü

AA 09.02.2020 11:49 - Güncelleme: 09.02.2020 11:51

NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan ABD Birlikleri Sözcüsü Col. Sonny Leggett, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Şirzad ilçesinde operasyon sırasında bir Afgan askerinin, ABD ve Afgan askerlerine ateş açtığını ve çatışma çıktığını söyledi.

Leggett, çatışmada iki Amerikalı askerin yaşamını yitirdiğini, altısının yaralandığını belirtti.

Öte yandan, Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, çatışmada bir Afgan askerinin yaşamını yitirdiğini, üçünün yaralandığını kaydetti.

Miyahil, çatışmayla ilgili soruşturma başlatmak üzere bölgeye heyet gönderildiğini vurguladı.