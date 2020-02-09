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Dünya

Afganistan'daki çatışmada iki ABD ve bir Afgan askeri öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde askeri operasyon sırasında çıkan çatışmada iki Amerikalı ve bir Afgan askerinin öldüğü bildirildi.

AA09.02.2020  11:49 - Güncelleme: 09.02.2020  11:51

NATO bünyesinde Afganistan'da görev yapan ABD Birlikleri Sözcüsü Col. Sonny Leggett, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Şirzad ilçesinde operasyon sırasında bir Afgan askerinin, ABD ve Afgan askerlerine ateş açtığını ve çatışma çıktığını söyledi.

Leggett, çatışmada iki Amerikalı askerin yaşamını yitirdiğini, altısının yaralandığını belirtti.

Öte yandan, Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, çatışmada bir Afgan askerinin yaşamını yitirdiğini, üçünün yaralandığını kaydetti.

Miyahil, çatışmayla ilgili soruşturma başlatmak üzere bölgeye heyet gönderildiğini vurguladı.

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