Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi öldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasaki Mine'nin Cudere köyündeki bir camiye yerleştirilen iki bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 60 kişinin de yaralandığını söyledi.
Hogyani, saldırının etkisiyle cami çatısının çöktüğünü kaydederek ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.