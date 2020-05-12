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Dünya

Afganistan'da DEAŞ'ın Güney Asya elebaşı El Horasani yakalandı

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın Güney Asya elebaşı Şeyh Ebu Ömer El Horasani'nin yakalandığı bildirildi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 10:35 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 10:41
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Afganistan İstihbarat Başkanlığından (NDS) yapılan açıklamada, özel kuvvetlerin, başkent Kabil'in doğusunda terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyon sonucu DEAŞ'ın Güney Asya elebaşı Şeyh Ebu Ömer El Horasani'nin yakalandığı belirtildi.

Operasyonda, DEAŞ'ın Güney Asya kolunun sözde istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlularının da yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonun daha önce yakalanan DEAŞ üyelerinin itirafları üzerine düzenlendiği kaydedildi.

DEAŞ'ın Horasan kolu elebaşı Abdullah Orakzai, Afganistan'ın güneyinde 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

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