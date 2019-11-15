21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7528
  • 6,3441
  • 271.193
  • 104951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da emniyet müdürü 3 korumasıyla öldürüldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Varsac ilçesi Emniyet Müdürü Mohammad Afzal Hakimi, ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Baglan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahar vilayetinin Varsac ilçesi Emniyet Müdürü Mohammad Afzal Hakimi'nin, Baglan vilayetinin Host ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda emniyet müdürüyle 3 korumasının da yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Selçuk Bayraktar´tan Akıncı paylaşımı: Yürümeye başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri kategoriye bir çizik daha!

Gri kategoriye bir çizik daha!

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Facebook 5.4 milyar ‘fake’ hesabı sildi 

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor

Üç yılda 3 milyar $ yatırım hedefliyor
 

POPÜLER HABERLER

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

İşte Başkan Erdoğan´ın Trump ve senatörlere izlettiği o video

Tam 153 bin kişi uçtu! Büyüleyici güzelliği havadan izlediler

Tam 153 bin kişi uçtu! Büyüleyici güzelliği havadan izlediler

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

Eve gizlice girdi, görenler şaşkına döndü!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA