Afganistan'da eski senato üyesi Han, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 19:43

Yerel yetkililer, Han'ın Gor vilayetinin Devletyar ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda Han ile yeğeninin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 12 Ekim'de insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, DEAŞ tarafından öldürülmüştü.

En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.