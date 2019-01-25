Afganistan'da FETÖ'ye ait okullara baskın düzenleyen güvenlik güçleri yönetimi devraldı Afganistan'da güvenlik güçleri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait Mezar-ı Şerif'te erkek ve kız ile Herat kız liselerine baskın düzenledi ve yönetimlerini devraldı.