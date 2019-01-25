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Afganistan'da FETÖ'ye ait okullara baskın düzenleyen güvenlik güçleri yönetimi devraldı

Afganistan'da güvenlik güçleri Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait Mezar-ı Şerif'te erkek ve kız ile Herat kız liselerine baskın düzenledi ve yönetimlerini devraldı.

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FETÖ mensuplarının kışkırttığı öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçleri mahkeme kararıyla okullara operasyon düzenledi ve devir işlemleri başlatıldı.

Afgan yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredileceğini açıkladı.

Bu okullara ilaveten Afganistan'ın başkenti Kabil ile Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerinde bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı TMV'ye devredilecek.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.

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