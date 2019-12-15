Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk öldü

Parvan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Bagram ilçesinde çocukların oynadığı havan topu mermisinin patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, bir çocuğun da yaralandığını söyledi.

Rahimi, havan mermisinin, yıllar önce yaşanan savaştan kalma olduğunu belirtti.