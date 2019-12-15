Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk öldü
Afganistan'ın Parvan vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk öldü, bir çocuk yaralandı.
- AA
Parvan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Bagram ilçesinde çocukların oynadığı havan topu mermisinin patlaması sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, bir çocuğun da yaralandığını söyledi.
Rahimi, havan mermisinin, yıllar önce yaşanan savaştan kalma olduğunu belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.