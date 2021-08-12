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Dünya

Afganistan'da Herat vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 22:36 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 22:37
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Afgan yetkililer, ülkenin üçüncü büyük kenti Herat'ın valiliği ve emniyet müdürlüğünün Taliban'ın eline geçtiğini duyurdu.

Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Herat ile 11'e yükseldi.

Ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne vilayet merkezinde kontrol bu sabah Taliban'ın eline geçmişti.

Kuzeydoğudaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehri de dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Baglan ve batıdaki Farah vilayetlerinin merkezleri de son günlerde Taliban tarafından ele geçirilen bölgeler arasındaydı.

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