İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8393
  • EURO
    7,7007
  • ALTIN
    376.657
  • BIST100
    109869
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da hükümet ve Taliban 19 yıl sonra ilk kez Katar'da masaya oturacak
Dünya

Afganistan'da hükümet ve Taliban 19 yıl sonra ilk kez Katar'da masaya oturacak

Afganistan Hükümeti ve Taliban, 19 yılın ardından ilk kez Katar'ın başkenti Doha'da masaya oturmayı kabul etti.

DHA15 Haziran 2020 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:01
ABONE OL

Afganistan Hükümeti ve Taliban, 19 yılın ardından ilk defa barış için Katar’ın başkenti Doha’da görüşmeyi kabul etti. Görüşme ilişkin net bir tarih verilmedi. Barış görüşmelerinin, Afgan hükümetinin 5 bin Taliban mahkumunu önümüzdeki haftalar içerisinde serbest bırakmasının ardından yapılabileceği ifade edildi. Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, “İlk Afganistan-Taliban görüşmesi Katar'ın başkenti Doha’da gerçekleşecek” dedi. 

Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada, 5 bin Taliban mahkumunun serbest bırakılması sonrasındaki hafta görüşmenin yapılabileceğini açıkladı. Şubat ayı içerisinde ABD ile yapılan anlaşma sonucunda Afgan hükümeti, 3 bin Taliban mahkumunu serbest bırakmıştı.

Kayıp çobanın cesedine ulaşıldı!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.