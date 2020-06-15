Afganistan'da hükümet ve Taliban 19 yıl sonra ilk kez Katar'da masaya oturacak

DHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:01

Afganistan Hükümeti ve Taliban, 19 yılın ardından ilk defa barış için Katar’ın başkenti Doha’da görüşmeyi kabul etti. Görüşme ilişkin net bir tarih verilmedi. Barış görüşmelerinin, Afgan hükümetinin 5 bin Taliban mahkumunu önümüzdeki haftalar içerisinde serbest bırakmasının ardından yapılabileceği ifade edildi. Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, “İlk Afganistan-Taliban görüşmesi Katar'ın başkenti Doha’da gerçekleşecek” dedi.

Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada, 5 bin Taliban mahkumunun serbest bırakılması sonrasındaki hafta görüşmenin yapılabileceğini açıkladı. Şubat ayı içerisinde ABD ile yapılan anlaşma sonucunda Afgan hükümeti, 3 bin Taliban mahkumunu serbest bırakmıştı.