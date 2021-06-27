Afganistan'da iki ilçe Taliban kontrolüne geçti

AA 27 Haziran 2021 Pazar 13:18 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 13:18

Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Özbekistan sınırındaki Şor Tepe ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Hadid, güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Tahar İl Şura Vekili Ainuddin Rustaki de militanların Rustak ilçesinin kontrolünü ele geçirdiğini kaydetti.

Rustaki, çıkan çatışmalarda her iki tarafın da kayıp verdiğini vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saatte Şor Tepe ve Rustak ilçelerinin yanı sıra başka iki ilçenin de kontrolünün ele geçirildiği iddia edildi.

Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ilçesi Taliban kontrolüne geçmişti.

- Son 24 saatte 193 militan öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki 15 vilayette Taliban'a karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 193 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 110 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Operasyon sonucu patlamaya hazır halde bulunan 20 bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

- Ülkede şiddet olayları arttı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü, 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 40'ı aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.