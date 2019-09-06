Afganistan'da İnsan Hakları Komisyonu İl Başkanı öldürüldü
Afganistan'ın batısındaki Gur vilayeti İnsan Hakları Komisyonu İl Başkanı Abdul Samad Amiri'nin Taliban tarafından öldürüldüğü bildirildi.
- AA
Gur Vali Yardımcısı Habibullah Radmaniş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gur vilayeti İnsan Hakları Komisyonu İl Başkanı Abdul Samad Amiri'nin, Taliban tarafından Calriz bölgesinde aracından indirilerek kurşuna dizildiğini belirtti.
Radmaniş, Calriz bölgesinin Taliban kontrolünde olduğunu söyledi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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