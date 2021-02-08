Afganistan'da insanlık dramı: Organlarını satıyorlar

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:47 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 21:47

Afganistan'da yerel halkın şiddetli yoksulluk sebebiyle organlarını sattığı ortaya çıktı.

Ülkenin batısında İran sınırındaki Herat ilinde bulunan Lokman Hekim Hastanesi yetkilileri, hastanede son 5 yıl içerisinde binden fazla böbrek nakli gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"SORU SORMAK İŞİMİZ DEĞİL"



Yetkililer ülkenin birçok farklı bölgesinden çok sayıda kişinin hastaneye geldiğini ve böbrek nakil ameliyatı olduğunu kaydetti. Hastane yetkililerine göre ülkede organ nakline dair sıkı kanuni düzenlemeler olmadığından, doktorlar da nereden geldiğine bakmaksızın nakil ameliyatlarını gerçekleştiriyor. New York Times'a konuşan hastane yetkililerinden Dr. Ferid Ahmed İcaz, soru sormaksızın organ nakini yaptıklarını söylüyor ve ekliyor: "Soru sormak bizim işimiz değil."

Bir diğer doktor Mehdi Hadid ise şunları söylüyor: "Afganistan'da her şeyin bir değeri vardır, insan hayatı hariç."

Mepa News'in haberine göre, Afganistan'da da dünyanın geri kalanında olduğu gibi organların para karşılığı satılması yasak olsa da, bunu önleyebilecek hukuki ve adli bir mekanizma bulunmuyor. Bu sebeple organların satılması uygulamasına yaygın olarak rastlanıyor. Böbreklerin 3 bin ila 4 bin 500 dolar arası bir fiyatla satıldığı ve aracılara da belirli bir miktar para ödendiği ifade ediliyor.

HALK YOKSULLUK SEBEBİYLE ORGANLARINI SATIYOR



Yoksulluğun oldukça yaygın olduğu ülkede, yoksul olarak nitelenen insanların oranının yüzde 70'i aştığı biliniyor. Her ne kadar 2001 yılında başlayan ABD işgalinden bu yana ülkeye yabancı yardımlar gönderiliyor olsa da, bu yardımlar Kabil hükümetinin rüşvet ve yolsuzluk uygulamaları dolayısıyla halka ulaşamıyor.

İnsanların bu sebeple organlarını satmak gibi yöntemlere başvurduğu ifade ediliyor. Birçok kişinin geçimini sağlayacak ve temel ihtiyaç maddelerini temin edecek imkanı dahi bulunmayan Afganistan'da halk açısından son çare bu ve benzeri uygulamalar.

Borçları sebebiyle böbreğini satmak zorunda kalan Afganlardan biri şunları söylüyor:

Bu çok zordu fakat başka bir seçeneğim yoktu. Hiç kimse bedeninin bir parçasını başkasına vermek istemez ki. Bu benim için çok utanç verici bir durum.