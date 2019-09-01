29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da intihar saldırısı: 10 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, saldırının Kunduz'un merkezindeki kavşakta toplanan emniyet yetkilileri arasında gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, aralarında Kunduz Emniyet Müdürü Manzur Estanikzey'in de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırganın, kendisini gazeteci olarak tanıtarak emniyet yetkililerin arasına girdiğini aktardı.

- Kente saldırı püskürtüldü

Öte yandan, dün sabah saatlerinde militanların Kunduz kent merkezine gerçekleştirdiği saldırı püskürtüldü.

Saldırının ardından Kunduz'a giden Savunma Bakanı Esadullah Halid, çatışmalarda 9 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Halid, çatışmalarda ayrıca 36 militanın öldürüldüğünü ve saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.

Kunduz Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada da çatışmalarda 70 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Taliban'dan yapılan açıklama ise saldırı sonucu Kunduz merkezinin birçok bölgesinin kontrolünü sağladıkları iddia edildi.

Taliban militanları, 4 sene önce de Kunduz merkezine düzenlediği saldırı sonucu kent merkezinin kontrolünü kısa süreliğine ele geçirmişti.

MSB´den ´´Büyük Taarruz´´ özel videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Göçmen kuşlar gibi

Göçmen kuşlar gibi

Burak Yılmaz olmayınca rotayı Diagne’ye çevirdiler

Burak Yılmaz olmayınca rotayı Diagne’ye çevirdiler

Pakistan’dan nükleer uyarı 

Pakistan’dan nükleer uyarı 

'Kız arkadaşıma neden baktın' çatışması kamerada

'Kız arkadaşıma neden baktın' çatışması kamerada

6 ayda yaptı! Emekli maaşıyla son model otomobil

6 ayda yaptı! Emekli maaşıyla son model otomobil

Kardeşini ilaç tankerine atmıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Kardeşini ilaç tankerine atmıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık görüntüleri paylaştı: Mehmetçik böyle imha etti

Bakanlık görüntüleri paylaştı: Mehmetçik böyle imha etti

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler

İşte o an! Denizle böyle buluştular

İşte o an! Denizle böyle buluştular

150 yıllık küpü kumbaraya çevirdi! İçinden çıkan rakama inanamadı...

150 yıllık küpü kumbaraya çevirdi! İçinden çıkan rakama inanamadı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA