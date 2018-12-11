Afganistan'da intihar saldırısı: 4 ölü, 6 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Milli Güvenlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir intihar saldırganının başkentin hemen dışındaki istihbarat ajansının merkezini hedef aldığı bildirildi.
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