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Afganistan'da intihar saldırısı: 4 ölü, 6 yaralı

Afganistan'da istihbarat servis ekibine gerçekleştirilen saldırıda 4 görevli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

  • İHA
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Milli Güvenlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir intihar saldırganının başkentin hemen dışındaki istihbarat ajansının merkezini hedef aldığı bildirildi.
 

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