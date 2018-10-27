Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Maydan Vardak Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hekmatullah Durani, saldırganın bomba yüklü araçla Maydan Vardak Polis Merkezi'ni hedef aldığını belirtti. Saldırıda 2 polis ile 3 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Durani, 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Maydan Vardan Hastanesinden yapılan açıklamada ise 31 yaralanın hastaneye getirildiği bilgisi paylaşıldı. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
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